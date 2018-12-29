Взрыв в Египте: число жертв выросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщает издание "Корреспондент".
Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин. В результате инцидента также пострадали 11 человек.
Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус. Сообщалось о двух погибших.
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