Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщает издание "Корреспондент".



Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин. В результате инцидента также пострадали 11 человек.

Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус. Сообщалось о двух погибших.