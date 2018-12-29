Гемоглобин играет важнейшую роль в здоровье человека. С его помощью клетки нашего организма получают необходимое количество кислорода. При его недостатке у человека появляется быстрая утомляемость, развивается анемия и кислородное голодание, что приводит к более серьезным проблемам. Интернет-журнал Factinteres собрал 10 продуктов, которые повышают уровень гемоглобина.

Халва

На уровень гемоглобина в первую очередь влияет количество железа. В подсолнечной халве на 100 граммов продукта содержится примерно 33 миллиграмма железа. Однако лучше всего употреблять тахинную халву, где этот показатель составляет 50 миллиграмм на 100 грамм продукта. Помимо этого, в халве содержатся витамина E, B, фосфор и кальций.

Морковь

Еще одной кладезью железа является морковь. На 100 грамм продукта приходится около 0,8 миллиграмм железа. Помимо этого, в моркови содержатся полезные вещества, которые очищают кровь от токсинов и способствуют укреплению сосудов. Также морковь помогает избавиться от холестерина и снижает уровень сахара в крови.

Мясо

Для восстановления уровня гемоглобина врачи рекомендуют употреблять больше мясных продуктов. Это связано с тем, что в мясе содержатся животные белки, которые лучше всего подходят для восстановления клеток крови. Также в мясе содержится все то же железо, которое и увеличивает уровень гемоглобина.



Лучше всего отдать предпочтение говядине, телятине, крольчатине и печени. Готовить мясо рекомендуется на пару. Также разрешается мясо немного обжарить. Для нормальной выработки гемоглобина рекомендуется съедать не менее 50 грамм мяса в сутки.

Тыквенные семечки

Этот продукт достаточно богат на железо, что делает его полезным для нормализации уровня гемоглобина. На 100 грамм продукта приходится 14 миллиграмм железа. Однако не стоит забывать, что семечки достаточно жирные и могут негативно сказаться на вашем весе. Старайтесь не злоупротреблять этим продуктом.

Сушеные грибы

В 100 граммах сушеных грибов содержится около 30 миллиграмм железа, что делает этот продукт полезным для повышения гемоглобина. Добавлять сушеные грибы можно в супы, что приведет в норму не только уровень гемоглобина, но и работу ЖКТ.

Морепродукты

Практически каждый человек знает, что морепродукты невероятно полезны для нашего организма. Что касается гемоглобина, то в морепродуктах содержится в среднем 30 миллиграмм железа на 100 грамм продукта. Таким образом, регулярное употребление моллюсков, креветок, кальмаров и т. д. приводит к нормализации уровня гемоглобина в крови.

Пшеничные отруби

В последнее время пшеничные отруби стали пользоваться популярностью. Этот продукт весьма диетический и полезный. В 100 граммах пшеничных отрубей содержится около 15 миллиграмм железа. Помимо этого в пшеничных отрубях содержится витамин B, которые улучшает выработку гемоглобина.

Морская капуста

Еще одним продуктом, который просто обязан быть в рационе каждого человека — это морская капуста. В ней также содержится железо (около 12 миллиграмм на 100 грамм продукта), которое отличается повышенной всасываемостью человеческим организмом. Старайтесь съедать 15-20 грамм ламинарии каждый день и недостаток гемоглобина вас не потревожит.

Свекла

Регулярное употребление свеклы позволяет увеличить уровень гемоглобина. Помимо железа, в свекле содержатся аминокислоты, витамины и растительный белок, которые нормализуют состав крови. Для наилучшего эффекта рекомендуется употреблять свекольный сок, выдержав его около часа после отжима. Если пить свекольный сок вам неприятно, то добавьте в него яблочный или апельсиновый сок.

Гранат

Наверное, самый популярный для крови продукт — это гранат. И это действительно так. Недаром врачи при низком гемоглобине рекомендуют включить в рацион гранатовый сок. Стоит отметить, что гранатовый сок лучше всего готовить самому, а не покупать в магазине. Так вы обезопасите себя от попадания в сок некачественных веществ. Если у вас имеются проблемы с желудком, то рекомендуется разбавить сок кипяченой водой.

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