Астрологи рассказали, какие знаки зодиака имеют сильную энергетику и, соответственно, это те знаки зодиака, которые могут сглазить. А вот их самих сглазить как раз непросто. Об этом пишет Glavred.

На первом месте идет Скорпион. Можно сказать, что это колдуны по знаку зодиака. Они способны эмоционально манипулировать окружающими - и зачастую делают это осознанно и даже с удовольствием. А вот их самих сглазить трудно. Впрочем, и у Скорпионов есть слабые места - это их здоровье и семья. Поэтому на эти темы они хвастаются, как правило, неохотно, предпочитая лишний раз не рисковать.

Сильные позиции и у Близнецов. Но в отличие от Скорпиона этот знак зодиака порчу наводит неосознанно. Просто в силу своего характера эти ребята любят покритиковать окружающих, рассказать кто в чем неправ - и парой своих неосторожных слов всерьез навредить даже близким людям.

В список "самые глазливые знаки зодиака" вошли и Рыбы. Здесь трудно судить, делают ли они это намеренно, ведь зачастую порча является прямым следствием их обидчивого и мнительного характера. Они начинают желать человеку что-то плохое, если считают, что тот - плохой и заслужил неприятности. Однако то, что они считают, и реальность - это все-таки разные вещи, и порою человек из их окружения может пострадать вполне безвинно.

Сами же Рыбы направленный на них негатив вполне успешно "зеркалят". Так что их самих сглазить не так-то уж и легко.

Аналогичная ситуация и с Козерогом. Порчу он может навести под влиянием момента, в пылу обиды. А, учитывая надменность этого знака зодиака и его консервативность во многих вопросах, для обид повод у него может найтись неожиданно и в самый непредсказуемый момент. На самого же Козерога сглаз навести довольно сложно - из-за его врожденного скептицизма. Помните героиню из фильма "Ключ от всех дверей"? Здесь та же ситуация: пока человек не верит в колдовство - колдовству сложно влиять на его жизнь.

Остальные же знаки зодиака - Рак, Овен, Лев, Телец, Весы, Дева, Стрелец и Водолей - ярко выраженных способностями к сглазу и порче не обладают. Конечно, всегда есть исключения из правил. И к тому же не стоит забывать, что во избежание мистического негатива зачастую достаточно всего лишь поменьше загружать себя надуманными проблемами.

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