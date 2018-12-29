Сущенко переместили в карцер и издеваются - омбудсмен [ Редактировать ]
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинского заложника Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.
Об этом она написала на своей странице на Facebook .
Со слов жены Сущенко, сотрудники колонии заставляют политзаключенного просыпаться раньше всех узников - в 5 утра, и изымают постельное белье.
Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.
Напомним, 7 ноября исполнился ровно месяц с момента, когда Сущенко увезли из СИЗО "Лефортово". После этого он около 10 дней находился в сборном пункте тюрьмы "Матросская тишина" в Москве, о чем журналист написал в письме родным. Более четырех недель о его местонахождении ничего не было известно.
12 сентября Верховный суд России оставил в силе приговор Сущенко к 12 годам тюрьмы.
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