На внеочередном заседании НАПК приняли решение по Павелко [ Редактировать ]
В субботу, 29 декабря, в 14 на внеочередном заседании НАПК были утверждены результаты осуществления полной проверки деклараций 2015, 2016 и 2017 годы, представленной народным депутатом, председателем бюджетного комитета ВРУ Павелко Андреем Васильевичем.
Напомним, что недавно экс-руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила о попытке председателя НАПК Александра Мангула скрыть результаты проведенной проверки деклараций Павелко и о препятствовании вынесению указанных результатов на заседание НАПК для их утверждения. Также ею были опубликованы проекты решений по результатам проверки деклараций Павелко.
В соответствии с этими решениями полной проверкой деклараций народного депутата Украины Павелко А.В. выявлены признаки незаконного обогащения в размере 27 329 504,64 грн., а также представление недостоверных сведений о:
- доходы от продажи недвижимости на сумму 2,2 млн грн .;
- финансовые обязательства по возврату средств в размере 215 млн. грн., полученных за элитный ночной клуб «Опера» в г.. Днепр, продажа которого еще в 2012 году была признана недействительной в судебном порядке;
- гражданскую жену Екатерину Чаус и ее дочь, которые являются членами семьи Павелко А.В., однако, совместное проживание с которыми Павелко скрывает;
- расходы на роскошный отдых за рубежом и аренду элитной квартиры.
Кроме того, НАПК обнаружило нарушения Павелко А.В. ограничений по совмещению депутатских полномочий с другими видами деятельности, установленных пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции», через вхождение в состав органа управления (совета директоров) прибыльной компании UEFA Events SA.
Проверку деклараций Павелко НАПК начало еще 11 мая 2018.
Неоднократно активисты заявляли о ее безосновательном затягивании.
В свою очередь Исполком Федерации футбола Украины под руководством Павелко озвучил грозное заявление и даже направил его Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Первому Президенту Украины Леониду Кравчуку относительно недопустимости влияния органов государственной власти на деятельность ФФУ. Сообщает сайт Sportanalytic.com.
Как отмечает автор статьи, "это заявление довольно длинное и если вы имели желание, то, наверное, с ним ознакомились. Там много словесной мишуры и красивых выражений, но главное я вам сейчас процитирую: "ассоциация осуществляет управление своими делами независимо и не может подвергаться никакому влиянию, в частности, политическому, а также вмешательству в свою деятельность со стороны третьих лиц, в том числе государства и органов государственной власти ". Вот оно как! Заценили, уважаемые налогоплательщики и законопослушные граждане Украины? ".
Игорь Цвик, главный редактор Sportanalytic.com объясняет "ФФУ требует у государства абсолютно никак не вмешиваться в ее дела, будь то прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции или простая полиция. Вотчина Андрея Павелко должно быть нетронутой, как иностранное посольство. Это означает, что внутри Федерации футбола можно творить абсолютно все и тебе за это ничего не будет. Государство в государстве - именно так хотят члены Исполкома. Точнее, они музыку исполняют, но хорошо известно, кто ее заказывает. "
Цвик резюмирует "Хорошо известно, кому насыпали перца под хвост журналистские расследования о несоответствии декларации и расходов. Хорошо известно, кто по уши вляпался в скандал с искусственными полями, сбросил все на немцев, а потом сел в лужу. Хорошо известно, кто стал объектом антикоррупционного расследования швейцарского журналиста Арно Беда. О коррупции в ФФУ уже открыто пишут авторитетные европейские СМИ, откровенно начинает пахнуть жареным. Вдруг ФФУ требует: "Не лезьте сюда, делаем все, что хотим". Или я ошибусь, или в Украине пока нет короля или королевы, которые выше всех законов. Или теперь уже есть? ".
по теме
Громадські активісти закликають розслідувати багатомільйонні зловживання Андрія Павелка
Андрія Павелка, голову Футбольної Федерації України, звинувачують у нецільовому використанні державних коштів - за даними журналістів за його сприяння на рахунках фіктивної фірми осіли більше восьми мільйонів доларів
В Украине изменят порядок регистрации безработных
В Украине вступает в силу новый порядок регистрации и перерегистрации безработных и ведения учета лиц, которые ищут работу
Тимошенко может стать альтернативой нынешней власти - Карасев
Этот год стал годом Юлии Тимошенко как в политическом, так и в электоральном плане, поскольку только она способна стать альтернативой нынешней власти
В Украине сняли запрет на въезд для мужчин-россиян
Запрет на въезд в Украину мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет был снят
Поддержка Юрия Бойко, как единого кандидата на президентских выборах от оппозиции, неуклонно растет
Рейтинг основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" демонстрирует устойчивый рост