В субботу, 29 декабря, в 14 на внеочередном заседании НАПК были утверждены результаты осуществления полной проверки деклараций 2015, 2016 и 2017 годы, представленной народным депутатом, председателем бюджетного комитета ВРУ Павелко Андреем Васильевичем.

Напомним, что недавно экс-руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила о попытке председателя НАПК Александра Мангула скрыть результаты проведенной проверки деклараций Павелко и о препятствовании вынесению указанных результатов на заседание НАПК для их утверждения. Также ею были опубликованы проекты решений по результатам проверки деклараций Павелко.

В соответствии с этими решениями полной проверкой деклараций народного депутата Украины Павелко А.В. выявлены признаки незаконного обогащения в размере 27 329 504,64 грн., а также представление недостоверных сведений о:

- доходы от продажи недвижимости на сумму 2,2 млн грн .;

- финансовые обязательства по возврату средств в размере 215 млн. грн., полученных за элитный ночной клуб «Опера» в г.. Днепр, продажа которого еще в 2012 году была признана недействительной в судебном порядке;

- гражданскую жену Екатерину Чаус и ее дочь, которые являются членами семьи Павелко А.В., однако, совместное проживание с которыми Павелко скрывает;

- расходы на роскошный отдых за рубежом и аренду элитной квартиры.

Кроме того, НАПК обнаружило нарушения Павелко А.В. ограничений по совмещению депутатских полномочий с другими видами деятельности, установленных пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции», через вхождение в состав органа управления (совета директоров) прибыльной компании UEFA Events SA.

Проверку деклараций Павелко НАПК начало еще 11 мая 2018.

Неоднократно активисты заявляли о ее безосновательном затягивании.

В свою очередь Исполком Федерации футбола Украины под руководством Павелко озвучил грозное заявление и даже направил его Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Первому Президенту Украины Леониду Кравчуку относительно недопустимости влияния органов государственной власти на деятельность ФФУ. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Как отмечает автор статьи, "это заявление довольно длинное и если вы имели желание, то, наверное, с ним ознакомились. Там много словесной мишуры и красивых выражений, но главное я вам сейчас процитирую: "ассоциация осуществляет управление своими делами независимо и не может подвергаться никакому влиянию, в частности, политическому, а также вмешательству в свою деятельность со стороны третьих лиц, в том числе государства и органов государственной власти ". Вот оно как! Заценили, уважаемые налогоплательщики и законопослушные граждане Украины? ".

Игорь Цвик, главный редактор Sportanalytic.com объясняет "ФФУ требует у государства абсолютно никак не вмешиваться в ее дела, будь то прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции или простая полиция. Вотчина Андрея Павелко должно быть нетронутой, как иностранное посольство. Это означает, что внутри Федерации футбола можно творить абсолютно все и тебе за это ничего не будет. Государство в государстве - именно так хотят члены Исполкома. Точнее, они музыку исполняют, но хорошо известно, кто ее заказывает. "

Цвик резюмирует "Хорошо известно, кому насыпали перца под хвост журналистские расследования о несоответствии декларации и расходов. Хорошо известно, кто по уши вляпался в скандал с искусственными полями, сбросил все на немцев, а потом сел в лужу. Хорошо известно, кто стал объектом антикоррупционного расследования швейцарского журналиста Арно Беда. О коррупции в ФФУ уже открыто пишут авторитетные европейские СМИ, откровенно начинает пахнуть жареным. Вдруг ФФУ требует: "Не лезьте сюда, делаем все, что хотим". Или я ошибусь, или в Украине пока нет короля или королевы, которые выше всех законов. Или теперь уже есть? ".