"Новорічне перемир'я": на Донбасі бойовики обстрілюють з гранатометів [ Редактировать ]
Попри новорічний режим тиші, за останню добу бойовики двічі його порушили. Позиції наших військ обстріляли з гранатометів різних систем у районі селища Залізне на Горлівському напрямку, а також населеного пункту Гнутове на Маріупольському. Втрат серед наших армійців сьогодні не має. На позиціях поблизу окупованої Горлівки побувала й наша знімальна група. Деталі розкаже Ігор Левенок.
"Спроси може с ПКча молотнуть?"
"Пока наблюдаем! Огонь не открывать, пока минус, минус!"
Ось так і триває окопна війна, яку вже давно обізвали перемир'ям. Передова на околицях Горлівки. Час від часу з боку ворога лунають кулеметні черги. Наші бійці такі ситуації називають уже за звичкою - провокаціями.
"Ну на данный момент, ситуация контролируемая, то есть соблюдается перемирие, но с ихней стороны почти постоянно ведется провокационний огонь. Больше они любят делать провокации, когда к ним приезжает ОБСЕ".
"Не, ну если оно вот такое будет как сейчас перемирие - те стреляют, а мы должны ждать, то я не считаю нужным здесь находиться и ждать когда кто-то стрельнет тебе в голову, а ты будешь ждать когда тебе какую-то команду дадут", - говорить Максим, військовослужбовець Збройних сил України.
Це армійці обговорюють черговий безстроковий "режим тиші". Відсьогодні на Донбасі його запроваджено по всій лінії розмежування. От тільки наші солдати до цього ставляться з недовірою. Кажуть: уже й не злічити, скільки тих перемир'їв було. Усі лише на папері.
"Ми не віримо в ці перемир'я! Завжди в очікуванні".
Максим родом із Сумщини. Служив у новій поліції. А зараз тут, в окопах. Майже два роки. Воювати пішов добровільно.
"Ну поднимать начав вопрос, чтобы поехать сюда в Донецкую-Луганскую область. Сказали, что новая полиция ездить не будет. Ну я уволился и пошел в армию", - говорить Максим, військовослужбовець Збройних сил України.
Що так вчинив, Максим не шкодує. В армії набув бойового досвіду. А ще - загострилося почуття справедливості. В поліцію повертатися поки що не планує.
"Сейчас в новой полиции и без меня не плохо получается. Зачем?", - питає Максим, військовослужбовець Збройних сил України.
Натомість солдат каже, в Україні виник новий прошарок суспільства - люди, які побували в горнилі війни. Певен, Батьківщину вони не віддадуть на поталу агресору. Наступного року контракт зі Збройними силами у Максима спливає, втім, його боротьба ще триватиме.
"Поздравляю вас с наступаючим Новим годом и совсеми наступаючими зимними празниками! Для украинцев хочу сказать: пока мы здесь - ни один враг не пройдет. Будем стоять до последнего. Слава Украине!".
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