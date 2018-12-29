П'яний лікар на операції? Напередодні одне з інтернет-видань повідомило, що головний хірург Львівського військового госпіталю прийшов робити операцію напідпитку. У вживанні спиртного хірурга Івана Богдана запідозрив анестезіолог, і зробив йому зауваження. Втім, лікар попросив анастезіолога та медсестру залишити палату.

Вони ж поскаржилися керівнику медзакладу. І операцію, за даними ЗМІ, вдалося зупинити. У військовому госпіталі інформацію про хірурга напідпитку не змогли ані спростувати, ані підтвердити. Кажуть: лише сьогодні вранці на роботі Іван Богдан був.

"За цією інформацією мною в.о начальника центру було призначене службове розслідування. Наказом начальника центру. І доручене одному із заступників. За результатами цього розслідування будуть зроблені висновки і прийняті рішення", - заявив Василь Зайцев, в.о. начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.