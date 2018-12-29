Украинская певица Оля Полякова шокировала поклонников очередным пикантным фото. На снимке артистка позирует в шапке моряка и колготах. Об этом пишет "Сегодня".

Поклонники активно комментирует фото артистки:

"Это не вы, а маникен", "Какая красивая", "Идеально", "Оля, ты бомба", "Супер".

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова ударилась головой и лягла под капельницу.