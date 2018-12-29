Оля Полякова показала фото в одних колготах [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова шокировала поклонников очередным пикантным фото. На снимке артистка позирует в шапке моряка и колготах. Об этом пишет "Сегодня".
Поклонники активно комментирует фото артистки:
"Это не вы, а маникен", "Какая красивая", "Идеально", "Оля, ты бомба", "Супер".
Наконец-то наступил прорыв в колготоделании! Дорогие девочки! Я отыскала самые крутые и качественные украинские колготки «INTUICIA» @intuiciabrand и буду с ними сотрудничать. Показывать вам всем свои самые длинные и красивые ноги на свете и радоваться, что в Украине на итальянском оборудовании производятся действительно классные колготки для реально красивенной украинской женщины. Мы-то знаем, как они важны во... многих ситуациях👌. Я без колготок не живу, это вещь на все случаи жизни. А моя спецколлекция «Intuicia + Оля Полякова» — это люкс-колготки! Моя интуиция удовлетворена 😉 #оляполякова
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Ранее мы писали о том, что Оля Полякова ударилась головой и лягла под капельницу.
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