У центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка. Вбивця під'їхав до жертви на автівці без номерних знаків і вистрелив кілька разів. На місці злочину правоохоронці знайшли три гільзи.

Чоловік отримав вогнепальні поранення шиї, від яких помер на місці. За попередньою інформацією, вбитий - шістдесятирічний місцевий житель. Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблий нібито пов'язаний з кримінальним світом.

Машину, на якій, імовірно, тікав зловмисник, знайшли спаленою в одному з мікрорайонів міста. Особу вбивці поліцейські вже встановили. В області проводять спецоперацію із затримання злочинця.

"Відразу ж керівником головного управління було введено оперативний план сирена, направлено на місце події слідчо-оперативну групу. На даний час проводяться першочергові слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та проводиться документування вказаної події. Особа загиблого встановлена, проводиться досудове розслідування. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого статтею 115 це є умисне вбивство", - говорить Ігор Максимів , заступник начальника ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.