Війна на Добасі: як військовослужбовці готуються до Нового року? [ Редактировать ]
Передноворічне затишшя на Донбасі. За минулу добу бойовики лише один раз порушили режим припинення вогню в районі селища Новотошківське Луганської області. Вони обстріляли позиції наших військових із БМП. Втрат серед наших армійців немає. Застосування забороненого озброєння не зафіксовано. Докладніше про події на передовій розкаже Ігор Левенок.
"Видать зашли не местные, потому что мы уже научились различать, когда местные работают и когда приезжают спецы".
Передові позиції наших військових в районі селища Зайцевого. Армійці кажуть, днями на тому боці знову з'явилися "гості" з-за "поребрика". Вирішили перевірити пильність наших військових. Зненацька почали атакувати один із опорних пунктів.
"Ну грамотно работали, Ага. Тогда такая жесткая была перестрелка, но".
"Було кілька намагань проникнути, але во время вони були обнаружені й отрезані були", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.
У те, що окупанти дотримуватимуться новорічного перемир'я, наші солдати не вірять. Кажуть: не рідко вони влаштовують показові провокації. Стріляють між собою. За словами наших бійців: зазвичай таке відбувається заради потрібної картинки для пропагандистських каналів.
"Но видно же где их территория, и мы ж тоже это видим прекрасно, что это снятие фильма. И это уже не впервые, а зачастую такое бывает у них", - говорить Георгій, військовослужбовець Збройних сил України.
"Техника ездит у них и вот заметно было, что людей пополнение и новая техника появиласть БМП, гусеница", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Це Владислав. Йому 22 роки. Родом з Чернігівщини. Пішов воювати, коли було 19. У мирному житті вчився на залізничника, грав за один із футбольних клубів. Нині пріоритети хлопця змінилися. Він хоче стати офіцером українського війська.
"Смотришь по телевизору как друзья и колеги гибнут, и землю надо забирать. Ну, у меня есть еще просто Крым. У меня бабушка оттуда и дедушка, и мама оттуда. Есть мотивация", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Попри напружене становище на фронті, солдати на передовій теж готуються до Нового року. Меню невибагливе. Про нього обіцяє подбати фронтовий кухар дядя Саша.
"Постараємся олів'є приготувати, кілька каш і борщ приготувати. Без червоної ікри? Ні, ікри не буде! А риби фугу? Ні, ні, ні фуги теж не буде".
Бійці кажуть: тут новорічна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. Тож більшість часу солдатам доведеться провести біля кулеметів в очікуванні ворожих провокацій та обстрілів.
"Ми не расслабляемся здесь. Если попрут, то добро пожаловать". Мы их встретим, как положено".
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