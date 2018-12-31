Грабительская тарифная политика власти приводит к обнищанию рядовых украинцев. Сегодня нет необходимости в повышении цены на газ, но Кабмин делает это вопреки логике и законам экономики. Подобная тенденция - это лишь результат некомпетентности чиновников и их жажды безмерно воровать.

Об этом заявил народный депутат Украины ("Оппозиционная платформа – За життя") в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112-Украина".

"Я не первый год говорю, что в Украине высокие тарифы на газ только потому, что народ грабят беззастенчиво и нагло. Я могу привести десятки примеров, почему тарифы для нас с вами повышают. Первый пример: Укргаздобыча заплатила швейцарской дочерней фирме Нафтогаза 1,5 млн евро за право пользоваться отчетами Нафтогаза, которая подготовила ей эта "дочка". Второй пример: глава Нафтогаза Коболев и его бригада перевели на счета своих родственников США и Люксембург миллионы просто так. Третий пример: Высокий суд в Лондоне обязал государство Украина в лице Приватбанка выплатить экс акционерам 270 млн гривен компенсации за то, что в конце 2016 года национализировало Приватбанк и, напомню, влило еще тогда в него 152 млрд. гривен. Нацбанк тогда обещал перепродать банк и получить выручку в пользу государства, а сегодня из наших карманов заплатят еще 270 млн!.. Скажите, как долго будет продолжаться это безумие?", - возмутился парламентарий.

По мнению политика, власть готова пойти на более жесткие меры экономии для того, чтобы "остаться на финансовых потоках".

"Недавно старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что Украине скоро снова придется повысить пенсионный возраст, который в большинстве стран растет вместе с продолжительностью жизни. Уверен, так власть зондируют почву, чтобы впоследствии принять такое решение!", - отметил лидер партии "За життя".

"Народный депутат от БПП Сергей Трегубенко пошел еще дальше и предложил ввести талоны на еду для бедных… Может нам пора очнуться и понять, что талоны на еду в 21 веке – это перебор даже для африканских стран? Мы зашли в тупик! Это не дорога к процветанию, а сплошной кошмар, который нужно остановить. Я не верю, что в следующем году украинский народ снова за отдаст свой голос за такую жизнь. Надеюсь, что люди примут правильное решение!",- - резюмировал Вадим Рабинович.