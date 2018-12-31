Государство Украина сегодня не в состоянии отдать тот долг, которая взяла нынешняя вороватая власть. "Оппозиционная платформа - За життя", выиграв выборы, откажется от невыгодного сотрудничества с международными финансовыми институтами и займется реальным решением экономических вопросов.

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112-Украина".

"Украине надо отдать 12 млрд долгов в наступающем году. Это абсолютно неподъемная сумма для нашей экономики даже если представить, что она покажет небывалый рост. Даже если наша экономика будет расти, то благодаря реструктуризации Яресько (экс-министр финансов Украины), весь рост уйдет в счет долгов международным финансовым институтам. Этот круговорот долгов нужно просто остановить! Позиция нашей политической силы относительно решения вопроса с внешним долгом абсолютна проста – МВФ покинет Украину, как только мы победим на выборах. Точка!" - сказал политик.

Лидер партии "За життя" заявил, что "власть готова посадить украинцев на сухой паек, ради собственной выгоды".