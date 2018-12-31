Рабинович: МВФ покинет Украину, как только мы победим на выборах [ Редактировать ]
Государство Украина сегодня не в состоянии отдать тот долг, которая взяла нынешняя вороватая власть. "Оппозиционная платформа - За життя", выиграв выборы, откажется от невыгодного сотрудничества с международными финансовыми институтами и займется реальным решением экономических вопросов.
Об этом заявил народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112-Украина".
"Украине надо отдать 12 млрд долгов в наступающем году. Это абсолютно неподъемная сумма для нашей экономики даже если представить, что она покажет небывалый рост. Даже если наша экономика будет расти, то благодаря реструктуризации Яресько (экс-министр финансов Украины), весь рост уйдет в счет долгов международным финансовым институтам. Этот круговорот долгов нужно просто остановить! Позиция нашей политической силы относительно решения вопроса с внешним долгом абсолютна проста – МВФ покинет Украину, как только мы победим на выборах. Точка!" - сказал политик.
Лидер партии "За життя" заявил, что "власть готова посадить украинцев на сухой паек, ради собственной выгоды".
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