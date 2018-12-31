На днях российским знаменитостям вручили премию Нового радио "Высшая лига". Среди тех, кто получил награду, оказалась певица Вера Брежнева, пишет "Сегодня".

Во время выступления на премии радио артистка порадовала исполнением песни "Ты - мой человек". Однако увидеть это телезрители не смогут. Как стало известно, телеканал НТВ, который будет транслировать телеверсию премии, вырезал выступление певицы. Причина банальна: говорят, что на этом настояло телевизионное руководство.

Что не поделила звезда с телевизионщиками, остается только догадываться. Но теперь Брежнева оказалась в "черном списке". Стоит отметить, что сама Вера никогда не жаловала данный телеканал. Известно, что звезда отказывалась общаться с представителями НТВ.

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