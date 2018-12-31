Потрясающие пейзажи нашей планеты (фото) [ Редактировать ]
Некоторые места на нашей планете столь необычны, что своей красотой напоминают инопланетные пейзажи или кадры из волшебных сказок, пишет "Телеграф".
Порой увиденное настолько поражает своей красотой, что прямо дух захватывает. А в некоторых случаях просто не веришь своим глазам.
Смотрите самые невероятные пейзажи нашей планеты.
Смотрите также: лучшие свадебные фотографии 2018 года.
по теме
Топ-10 ярких идей для зимнего маникюра
Судя по погоде, зима уже началась, но это не помеха выглядеть стильной и красивой
Самые необычные автографы знаменитостей (фото)
Подпись - это не только персональный автограф каждого человека, но и выражение его личности и характера
Как выглядят новогодние елки в разных городах Украины (фото)
Новогоднюю елку в Киеве признали самой красивой в Европе
Модель обнажилась в центре Ватикана (фото)
Модель Playboy разделась и устроила фотосессию на главной площади Ватикана
"Мисс Вселенная 2018": яркие фото конкурса
17 декабря в Таиланде прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная"