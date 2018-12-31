Некоторые места на нашей планете столь необычны, что своей красотой напоминают инопланетные пейзажи или кадры из волшебных сказок, пишет "Телеграф".

Порой увиденное настолько поражает своей красотой, что прямо дух захватывает. А в некоторых случаях просто не веришь своим глазам.

Смотрите самые невероятные пейзажи нашей планеты.

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