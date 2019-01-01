Сколько можно хранить еду с новогоднего застолья [ Редактировать ]
На Новый год традиционно готовят много еды, которая обычно остается после праздника. Сколько и при какой температуре ее можно хранить, чтобы не отравиться?
Срок хранения традиционных новогодних салатов с майонезом - не более 12 часов, говорят врачи.
Так, заправленный майонезом оливье может храниться 9-12 часов при температуре от -2 до +2°С.
Оливье без майонеза будет оставаться свежим 12-18 часов при температуре от +2 до +6°С.
А салат, который стоит на столе при комнатной температуре, должен быть съеден в течении 3-4 часов. Позже он начинает портиться.
Как правильно хранить еду после Нового года
Блюда следует держать в плотно закрывающихся контейнерах, а нарезку завернуть в пищевую пленку. Это нужно для защиты от вредоносных бактерий.
Колбасы и копченую рыбу желательно покупать целыми и, подавая на стол, отрезать ровно столько, сколько планируете съесть.
Нарезку вареных колбас и ветчины лучше употребить за сутки, а сырокопчености и соленую рыбу - за 2-3 дня.
Запеченное мясо, например, буженину, следует держать в холодильнике не дольше 48 часов. Если вы решили его заморозить, то, достав из морозилки, блюдо уже нельзя замораживать снова.
Недоеденную во время праздничного застолья курятину, как и любое мясо птицы, тоже не держат на полках холодильника дольше двух суток.
Что касается свежих и приготовленных морепродуктов, они хранятся меньше всех других продуктов. Сырые морепродукты безопасно оставлять в холодильнике только на один день, а приготовленные - максимум на два дня.
Ранее мы писали, как не переесть во время застолья.
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