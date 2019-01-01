Вместо кофе: какие напитки рекомендуется пить утром [ Редактировать ]
По словам специалистов, многие люди предпочитают с утра выпить чашку кофе, чтобы получить достаточное количество активности и внимания при подготовке к длительной работе, особенно в начале недели, но другие полезные напитки справляются даже лучше с этими задачами. Об этом пишет "Медицина 2.0".
К примеру, стакан молока с кусочками банана и клубники обеспечит организм кальцием, придав чувство сытости на долгие часы. В этом же списке находится зеленый чай, содержащий огромное количество антиоксидантов, что является не только профилактикой ряда заболеваний, но и защитой от онкологии.
Теплая вода с лимоном прекрасно очищает организм от токсинов. Напиток укрепляет иммунитет, замедляет старение организма, снижает уровень сахара в крови и улучшает работу сердечно-сосудистой деятельности.
Не менее полезные свойства имеет кокосовая вода, в которой содержится бесчисленное количество минеральных и витаминных веществ, положительным образом действующих на состояние нервной системы, даруя активность на длительное время.
Ранее мы писали, чем полезны для организма огурцы.
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