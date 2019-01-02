Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает расти в цене.
Теперь за монету предлагают $3 800,71.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $140,421;
- Ripple $0,36050;
- Bitcoin Cash $163,56;
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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