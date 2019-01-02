Количество погибших в результате взрыва в Магнитогорске возросло до 11 человек. Также 33 человек числятся пропавшими без вести, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на росСМИ.

По состоянию на 7:15 утра (6:15 по Киеву) спасатели извлекли из под завалов уже 11 тел.

В ночь на понедельник, 31 декабря 2018, в жилом доме прогремел мощный взрыв.

Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.