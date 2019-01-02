Лишение права голоса граждан Украины, находящихся в России, - неконституционно и противозаконно. Кроме того, это решение - часть будущих манипуляций на выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик напомнил: в России находятся сотни тысяч украинских граждан.

"По разным оценкам сотни тысяч наших граждан находятся в России. Кто на заработках, кто по иным причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это не конституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах", - пояснил Вадим Рабинович.

Парламентарий также сообщил о том, что будет оспаривать данное решение в суде.

"Я подаю в суд на это решение. Люди - мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права-участвовать в выборах!!!!! Твари!!!!!"написал оппозиционный политик.