Выходные на Рождество 2019: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В январе в связи с празднованием Нового года и Рождества, украинцев ждет 6 выходных дней.
На Рождество в Украине также будет три выходных - с 5 по 7 января.
В целом в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.
Праздничные дни и официальные выходные в январе 2019 в Украине:
- 1 января - Новый год (официальный выходной);
- 5 января - суббота;
- 6 января - воскресенье (Сочельник);
- 7 января - Рождество Христово (официальный выходной);
- 12 января - суббота;
- 13 января - воскресенье;
- 14 января - Старый Новый год (рабочий день);
- 19 января - Крещение Господне (суббота, выходной).
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