В январе в связи с празднованием Нового года и Рождества, украинцев ждет 6 выходных дней.

На Рождество в Украине также будет три выходных - с 5 по 7 января.

В целом в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.

Праздничные дни и официальные выходные в январе 2019 в Украине:

1 января - Новый год (официальный выходной);

5 января - суббота;

6 января - воскресенье (Сочельник);

7 января - Рождество Христово (официальный выходной);

12 января - суббота;

13 января - воскресенье;

14 января - Старый Новый год (рабочий день);

19 января - Крещение Господне (суббота, выходной).

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