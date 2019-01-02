В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пропал без вести военный 128 отдельной горно-штурмовой бригады, возможно попал в плен оккупантов. Об этом говорится в сообщении в на странице бригады в Facebook.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады", - говорится в сообщении. Отмечается, что с момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2 января 2019 года не дали результата. Согласно сообщению пресс-службы бригады, по данному факту 29.12.18 г. военной прокуратурой были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В бригаде заметили, что работы по поиску военнослужащего продолжаются. В то же время, интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и показали автомат бойца ВСУ. В свою очередь пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой бригады подтвердила, что "номер автомата АКС-74У показанного в сети, - действительно закреплен за указанным военнослужащим".

В пресс-службе Минобороны отметили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт пропажи без вести военного и его возможный захват в плен. Кроме того, в пресс-службе штаба Объединенных сил сообщили, что сейчас проверяют эту информацию.

"Сейчас эта информация изложена на официальной странице 128 бригады, в настоящее время у нас идет дополнительная проверка по данному факту", - заявили в пресс-службе.

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