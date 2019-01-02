Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Извлечено тело 22-го погибшего", - сказали в ведомстве.

О судьбе еще двух десятков жильцов по-прежнему неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва погибли 11 человек.

Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.