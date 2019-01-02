Сергій Каплін назвав монетизацію субсидій піар-кроком влади [ Редактировать ]
Ціну на газ можна зменшити в чотири рази, - так стверджує нардеп Сергій Каплін. Політик прогнозує, що окрім опалення, в Україні незабаром здорожчає й електроенерія - на 30-35 відсотків.
Такі зміни він називає тарифним геноцидом і вже подав до парламенту законопроект про мораторій на будь-яке підвищення цін на електроенергію. Політик упевнений - українцям оплатити такі рахунки не під силу, навіть із субсидіями. А їх монетизацію Каплін називає піар-ходом влади.
"Почався новий рік, і влада підклала простим українцям свиню, це так звана псевдомонетизація, коли людям вчергове збрешуть, що вони отримають гроші на руки, а насправді, величезні, просто колосальні багатомільярдні ресурси перекачають у підконтрольне тільки окремим політичним силам "Ощадний банк" України. І будуть користуватися можливостями агітації через відповідні інформаційні канали, друге - заробляти неймовірну комісію і класти її собі в кишеню", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики.
по теме
Новая власть положит конец заоблачным тарифам - Юрий Бойко
Заоблачными тарифами людей вынуждают отказываться от благ цивилизации, но после смены власти этому будет положен конец, считает Юрий Бойко
Справедливі тарифи та перерахунок зарплат і пенсій - найкращий подарунок українцям до свят - Олег Ляшко
З літака до зали Верховної Ради. Олег Ляшко закликає колег повернутися з відпусток на позачергове засідання парламенту, аби прийняти мораторій на підвищення комунальних тарифів
Нові тарифи на газ призвели до того, що українці повернулись у позаминулий вік - Юрій Бойко
З першого січня в країні підвищиться ціна на газ, а за нею - і тарифи на тепло та гарячу воду для населення. У середньому розцінки зростуть від 12 до 24 відсотків, залежно від регіону
В Украине долг за коммуналку вырос на четыре млрд
За ноябрь долг за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21%
В Киеве с 1 января повысится квартплата: сколько будут платить украинцы
С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию