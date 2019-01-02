Ціну на газ можна зменшити в чотири рази, - так стверджує нардеп Сергій Каплін. Політик прогнозує, що окрім опалення, в Україні незабаром здорожчає й електроенерія - на 30-35 відсотків.

Такі зміни він називає тарифним геноцидом і вже подав до парламенту законопроект про мораторій на будь-яке підвищення цін на електроенергію. Політик упевнений - українцям оплатити такі рахунки не під силу, навіть із субсидіями. А їх монетизацію Каплін називає піар-ходом влади.

"Почався новий рік, і влада підклала простим українцям свиню, це так звана псевдомонетизація, коли людям вчергове збрешуть, що вони отримають гроші на руки, а насправді, величезні, просто колосальні багатомільярдні ресурси перекачають у підконтрольне тільки окремим політичним силам "Ощадний банк" України. І будуть користуватися можливостями агітації через відповідні інформаційні канали, друге - заробляти неймовірну комісію і класти її собі в кишеню", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики.