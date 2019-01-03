Резкое похолодание: какой будет погода в Украине на Рождество [ Редактировать ]
В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.
Синоптик отметила, что морозы придут в Украину начиная с 3 января, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.
"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза", - отметила Диденко.
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