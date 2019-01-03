В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.

Синоптик отметила, что морозы придут в Украину начиная с 3 января, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза", - отметила Диденко.

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