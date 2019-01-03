За прошедшие сутки террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сообщении ООС в Facebook.

Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. 2 января боевики обстреляли опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера. По данным разведки, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе пропал украинский военнослужащий.