Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сообщении ООС в Facebook.
Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. 2 января боевики обстреляли опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера. По данным разведки, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе пропал украинский военнослужащий.
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