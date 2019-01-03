Специалисты Стэнфордского университета разработали новый революционный метод лучевой терапии, позволяющий значительно сократит время облучения раковых опухолей. По словам специалистов, новый метод способен убивать рак за секунды, пишет "Здоровье и Красота".

Созданный метод получил название ФАЗЕР (PHASER), в основу которого легла физика высоких энергий. Использование этого вида лучевой терапии позволит больным проходить всего 2-3 сеанса лучевой терапии, при этом сам сеанс будет длиться считанные секунды. В настоящее время при лечении рака пациенты проводят под облучением по несколько минут.

"Новый метод лучевой терапии позволяет не только сократить время лечения, но и нивелирует возможные побочные эффекты от данного вида терапии", - пояснили авторы проекта.

Лучевая терапия - один из наиболее эффективных методов борьбы с раком, однако она также повреждает здоровые ткани, что чревато многочисленными побочными реакциями. Разработчики добавили, что новая методика обеспечивает очень точное действие луча, не убивая здоровых клеток, соседствующих с раковыми.

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