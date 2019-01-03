Солнечное затмение - период очень сильный с точки зрения энергетики, а это означает, что его нужно использовать с максимальной пользой.

Что можно и нужно делать женщинам

Избавиться от всего того, что отравляет вашу жизнь: вредных привычек, связей с нехорошими людьми и токсичных отношений.

Сделайте первый шаг навстречу тому, с кем давно хотели познакомиться или подружиться.

Не бойтесь мечтать, но ваши грезы должны быть не из области фантастики, а их можно было бы реализовать. Также определите способы воплощения в жизнь ваших желаний и действуйте.

Составьте список важных дел на период до следующего солнечного затмения.

Спланируйте ваш семейный бюджет: пропишите статьи доходов и расходов и придумайте способы их оптимизации.

Проанализируйте свое поведение и свои действия: возможно, некоторые ваши суждения были ошибочными, а поступки были не совсем правильными.

Проявите щедрость и благосклонность, помогайте нуждающимся.

Что категорически нельзя делать женщинам

К началу затмения нужно простить все обиды и помириться с теми, с кем вы поссорились ранее.

Нельзя хвастаться своими достижениями и достатком.

Не злоупотребляйте своей властью или привилегированным положением.

Не пытайтесь манипулировать другими людьми, а также воздержитесь от критики чужих действий и поступков.

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