Солнечное затмение 6 января: что категорически нельзя делать женщинам [ Редактировать ]
Фото: солнечное затмение 2019
Солнечное затмение - период очень сильный с точки зрения энергетики, а это означает, что его нужно использовать с максимальной пользой.
Что можно и нужно делать женщинам
- Избавиться от всего того, что отравляет вашу жизнь: вредных привычек, связей с нехорошими людьми и токсичных отношений.
- Сделайте первый шаг навстречу тому, с кем давно хотели познакомиться или подружиться.
- Не бойтесь мечтать, но ваши грезы должны быть не из области фантастики, а их можно было бы реализовать. Также определите способы воплощения в жизнь ваших желаний и действуйте.
- Составьте список важных дел на период до следующего солнечного затмения.
- Спланируйте ваш семейный бюджет: пропишите статьи доходов и расходов и придумайте способы их оптимизации.
- Проанализируйте свое поведение и свои действия: возможно, некоторые ваши суждения были ошибочными, а поступки были не совсем правильными.
- Проявите щедрость и благосклонность, помогайте нуждающимся.
Что категорически нельзя делать женщинам
- К началу затмения нужно простить все обиды и помириться с теми, с кем вы поссорились ранее.
- Нельзя хвастаться своими достижениями и достатком.
- Не злоупотребляйте своей властью или привилегированным положением.
- Не пытайтесь манипулировать другими людьми, а также воздержитесь от критики чужих действий и поступков.
Читайте также, как привлечь удачу и богатство в солнечное затмение.
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