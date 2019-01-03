3 января во Львовской областной инфекционной больнице умер 43-летний львовский бизнесмен. Перед новым годом мужчине диагностировали тропическую малярию. Последнюю неделю пациент был в коме на искусственной вентиляции легких. Врачи неделю боролись за жизнь мужчины, но его состояние было очень тяжелое, сообщила ZAXID.NET врач-паразитолог львовского областного лабораторного центра Элла Матияш.

Во Львов из Конго бизнесмен вернулся 23 декабря, а уже 27 числа обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. У него повысилась температура, возникли лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость.

Врачи диагностировали у него самый тяжелый вид малярии - тропическую. Вскоре пациент впал в кому, находился на искусственной вентиляции легких. У него резко ухудшились все показатели и в четверг, 3 января, в 08:40 он скончался.

Ранее в Харькове от гриппа умер маленький ребенок.