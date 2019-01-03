Погибшим в ходе перепалки на территории элитного ЖК в Киеве оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.

Он пытался припарковать свое авто на территории жилого комплекса, однако у него завязался конфликт с мужчиной, который выгуливал собак.

"Неизвестный кавказской внешности, выгуливая двух собак поздним вечером 2 января, убил мужчину, который припарковал авто возле дома по улице Саперное поле,12, что в Печерском районе. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, в результате чего один нанес удар в челюсть другому", — уточнили в издании.

Сообщается также, что нападавший скрылся с места преступления и его розыски продолжаются. Полиция занимается поквартирным обходом.

Позднее на канале "Киев Оперативный" в Telegram появилось фото вероятного нападающего. Среди особых примет - черная борода. Он шел с собакой крупной породы.

Напомним, в ночь на 3 января, в ходе конфликта мужчина с собакой ударил кулаком в голову мужчину от чего тот скончался на месте.