4 января - день памяти великомученицы Анастасии, которая получила прозвище Узорешительница, потому что много служила узникам, заключенным в темницах за веру Христову, облегчая их страдания.

В этот день беременным женщинам принято молиться Святой Анастасии и просить у нее благополучных родов и здорового ребенка. С давних времен женам и матерям, чьи мужья находятся в тюрьмах или на поселении, 4 января до рассвета следует идти к знахарям, которые должны прочитать оберег от гибели в темницах.

Считается, что человек, который в эту дату ударил животное, вскоре может сломать себе ногу или долгое время будет мучиться от сильных болей в ногах. Если вы решили проколоть уши, то отложите это дело на другой день, в противном случае они будут очень долго заживать. Запрещается ходить по дому босиком – вы можете навлечь на себя нищету. Также существует поверье, что кого-то из ваших близких могут посадить в тюрьму.

Приметы на 4 декабря

Во время заката небо чистое, значит, назавтра ждите ясного и солнечного дня.

Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного – грядет ненастная погода.

Если у пожилого человека сильно заболела поясница, то скоро начнется обильный снегопад.

Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.

На крышах домов появилось много сосулек, значит, ожидается урожайный год.

Заприметили, что облака плывут против направления ветра – в ближайшие дни пойдет снег.

В реках понизился уровень воды – лето будет засушливым и неблагоприятным для рыбаков.

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