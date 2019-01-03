Приметы на 4 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
4 января - день памяти великомученицы Анастасии, которая получила прозвище Узорешительница, потому что много служила узникам, заключенным в темницах за веру Христову, облегчая их страдания.
В этот день беременным женщинам принято молиться Святой Анастасии и просить у нее благополучных родов и здорового ребенка. С давних времен женам и матерям, чьи мужья находятся в тюрьмах или на поселении, 4 января до рассвета следует идти к знахарям, которые должны прочитать оберег от гибели в темницах.
Считается, что человек, который в эту дату ударил животное, вскоре может сломать себе ногу или долгое время будет мучиться от сильных болей в ногах. Если вы решили проколоть уши, то отложите это дело на другой день, в противном случае они будут очень долго заживать. Запрещается ходить по дому босиком – вы можете навлечь на себя нищету. Также существует поверье, что кого-то из ваших близких могут посадить в тюрьму.
Приметы на 4 декабря
- Во время заката небо чистое, значит, назавтра ждите ясного и солнечного дня.
- Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного – грядет ненастная погода.
- Если у пожилого человека сильно заболела поясница, то скоро начнется обильный снегопад.
- Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.
- На крышах домов появилось много сосулек, значит, ожидается урожайный год.
- Заприметили, что облака плывут против направления ветра – в ближайшие дни пойдет снег.
- В реках понизился уровень воды – лето будет засушливым и неблагоприятным для рыбаков.
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