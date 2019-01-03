Настя Каменских шокировала поклонников соблазнительным фото [ Редактировать ]
Украинская артистка Настя Каменских восхитила подписчиков на своей странице в Instagram.
Анастасия решила поздравить украинцев с наступившим Новым годом, по случаю чего надела очень сексуальное бархатное платье винного оттенка с оголенными плечами и высоким разрезом.
"Друзья, всех с Новым, 2019, годом. Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", - подписала снимок звезда.
Друзья, всех с Новым 2019 годом 🎁 Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло ❤ Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему 🌟 Ваша NK Happy New Year to everyone 🎄Dream on. Let every dream come true. Share happiness, love, smiles and warmth ❤Never be afraid of changes. Let them guide you to an incredible success this year. Don’t get settled and keep moving forward - towards the most beautiful future 🌟 #NK #XmaswithNK #NewYear2019
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ранее мы писали о том, что фото живота "беременной" Насти Каменских шокировала сеть.
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