Украинская артистка Настя Каменских восхитила подписчиков на своей странице в Instagram.

Анастасия решила поздравить украинцев с наступившим Новым годом, по случаю чего надела очень сексуальное бархатное платье винного оттенка с оголенными плечами и высоким разрезом.

"Друзья, всех с Новым, 2019, годом. Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", - подписала снимок звезда.

Ранее мы писали о том, что фото живота "беременной" Насти Каменских шокировала сеть.