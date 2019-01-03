В четверг, 3 января, курс доллара на межбанке в продаже снизился на 27 копеек до 27,49 грн/доллар, курс в покупке до 27,46 грн/доллар. Курс евро снизился на 55 копеек 31,24 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 31,2082 - 31,2423 грн/евро, российский рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4600 27,4900

EUR/UAH 31,2082 31,2423

RUB/UAH 0,3985 0,3993

Ранее мы писали о том, что в Украине можно обменять валюту в банкоматах и терминалах.