В Украине нужно прославлять истинных героев, а не пособников фашизма - Рабинович [ Редактировать ]
В Украине нынешняя власть сносит памятники победителям, которые остановили фашизм, и устанавливает памятники пособникам фашистов. Хотя должно быть наоборот - украинцам следует чтить память своих истинных героев. Об этом в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы за жизнь" Вадим Рабинович.
По его словам, украинцы - это не тот народ, который можно считать пособником фашизма. Наоборот, это страна потомков победителей, которые в свое время остановили фашизм. "Я категорически против того, чтобы всех украинцев выставляли как пособников фашизма. Украинцы - на втором месте по количеству Героев Советского Союза в Великой Отечественной войне. Другое дело, что сейчас этим героям сносят памятники. Что изменилось? Неужели эти люди перестали быть героями? - задал вопрос лидер "За життя".
Рабинович отметил, что нынешняя власть ставит памятники и мемориальные доски пособникам фашизма. А многие представители молодого поколения сегодня, зачастую бездумно, ходят с фашистской символикой по улицам украинских городов.
"Сегодня молодежь, направляемая подстрекателями, ходит с фашистскими флагами по центру Киева. Бойцы в некоторых подразделениях украинской армии делают себе татуировки со свастиками. Как это соотносится с нашим завтрашним днем? Я считаю, это ненормально", - акцентировал парламентарий.
Он напомнил о случае, который произошел в середине декабря, когда во время посещения президентом Украины десантников ВСУ камеры журналистов запечатлели на груди одного из военных эмблему эсесовской 3-й танковой дивизии "Мертвая голова".
"Я тогда прочитал совершенно потрясающие извинения этого десантника. Он сказал, что ошибся, не подумал и вообще посчитал, что это пиратский символ… Даже если это пиратский символ, как это соотносится с украинской армией? Я думаю, что настоящими героями все же были те бойцы советской армии, которые уничтожали дивизии СС", - резюмировал политик.
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