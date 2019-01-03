Зеленский извинился перед всей страной [ Редактировать ]
Украинский артист Владимир Зеленский обратился к украинцам с видеообращением. На видео Владимир извинился за временное падение сайта после хакерской атаки. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
Зеленский сообщил, что после запуска сайта www.ze2019.com была хакерская атака из-за которой некоторое время ресурс был недоступен. В видео он принес сторонникам извинения за данные неудобства.
В комментариях подписчики снова разделились на два лагеря.
"Топим за вас Владимир! Только в перед! Только к победе!", - написал ityunin1.
"Пенсионеры за тебя,не розочаруй их.", - добавил stieshaorliuk.
"Владимир, с удовольствием посмотрела ваше интервью с Гордоном. Появилась надежда снова, что есть действительно достойный кандидат на пост президента. Я и моя семья будем голосовать за вас! Верим в вас и в светлое будущее Украины!", - написала vakarchuk98.
Зе!!!! Бэгининг! #новийслуганароду #зробимоцеразом
Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сделал громкое заявление.
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