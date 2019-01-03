Центральна виборча комісія ліквідувала усі 5 виборчих дільниць на території Росії. Відповідне рішення ЦВК ухвалила 31 грудня. Закрити дільниці рекомендувало вітчизняне МЗС. Там заявили: це зробили задля безпеки українських громадян. Відреагували на цю новину й в "Опозиційній платформі - За життя". Політики розцінюють ліквідацію постійних закордонних дільниць як обмеження конституційних прав українців.

"Головний мотив, який обумовлює закриття дільниць в Росії, це, безумовно, безпека. Нас турбує передусім безпека українських громадян, які попри адміністративний і пропагандистський тиск все-таки наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

"Ухвалена ними постанова суперечить як Конституції України, так і міжнародним правовим нормами, викладеним у Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. А тому вже зараз можна стверджувати: виборча кампанія 2019 року увійде в історію України як найбрудніша та протизаконна, що порушує конституційні права і свободи громадян", - заявив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".