Ліквідація виборчих дільниць на території Росії є обмеженням конституційних прав українців - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія ліквідувала усі 5 виборчих дільниць на території Росії. Відповідне рішення ЦВК ухвалила 31 грудня. Закрити дільниці рекомендувало вітчизняне МЗС. Там заявили: це зробили задля безпеки українських громадян. Відреагували на цю новину й в "Опозиційній платформі - За життя". Політики розцінюють ліквідацію постійних закордонних дільниць як обмеження конституційних прав українців.
"Головний мотив, який обумовлює закриття дільниць в Росії, це, безумовно, безпека. Нас турбує передусім безпека українських громадян, які попри адміністративний і пропагандистський тиск все-таки наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.
"Ухвалена ними постанова суперечить як Конституції України, так і міжнародним правовим нормами, викладеним у Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. А тому вже зараз можна стверджувати: виборча кампанія 2019 року увійде в історію України як найбрудніша та протизаконна, що порушує конституційні права і свободи громадян", - заявив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".
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