Нардеп каже: основа його передвиборного штабу - молоді та творчі люди

Іще один кандидат у президенти подав заяву до Центральної виборчої комісії. Сергія Капліна сьогодні офіційно внесли до списків. Нардеп запевнив: основа його програми - наближення української економіки до європейських стандартів.

Також Каплін представив частину своєї команди - це громадські активісти, юристи та місцеві депутати Полтавської, Сумської та інших областей. Нардеп каже: основа його передвиборного штабу - молоді та творчі люди. Саме з їхньою допомогою він планує проводити форуми в усіх регіонах України.

"Я буду кандидатом найнезахищеніших верств населення, кандидатом простих людей - афганців, чорнобильців, дітей війни, військових пенсіонерів, тих, хто сьогодні знаходиться не по своїй вині, а по держави і, так званих, політичних еліт за межею бідності. Я дуже вдячний Соціал-демократичній партії, яка висунула мене кандидатом в президенти України", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова Соціал-демократичної партії України.