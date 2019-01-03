Якого лиха наробили снігопади в Туреччині? Які скарби винесло море на нідерландські пляжі? Та яка країна першою дісталася зворотного боку Місяця? Про це та інше - в нашому огляді.

Понад 750 турецьких сіл відрізані від світу через снігопади. Без транспортного сполучення залишилися переважно хутори та невеликі поселення у чотирьох провінціях. Там сніговий покрив сягає 30 сантиметрів. Зараз рятувальники розчищають дороги за допомогою важкої техніки. Та негода вирує й далі: дощі й мокрий сніг синоптики обіцяють по всій території Туреччини.

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Іграшки, одяг, меблі та навіть телевізори винесло море на берег у Нідерландах. Напередодні одне з найбільших вантажних суден у світі, яке прямувало з Бельгії до Німеччини, розгубило свій вантаж. Через шторм у Північному морі 270 контейнерів із товаром залишилися за бортом. Щонайменше в чотирьох із них - небезпечні речовини. Берегова охорона обох країн веде пошукову операцію. Шість контейнерів помітили у територіальних водах Німеччини, ще 21 - винесло до Західно-Фризьких островів.

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Уперше в історії зонд із Землі приземлився на зворотний бік Місяця. Китайський апарат "Чан'е-4" сів у басейні Ейткена в районі Південного полюса супутника і вже встиг передати перше фото. Зонд досліджуватиме поверхню Місяця, яку не видно з Землі, збиратиме інформацію про його геологічну будову, а також проводитиме радіоастрономічні спостереження. Китай запустив "Чан'е-4" 8 грудня. Раніше космічні апарати вже оглядали зворотний бік Місяця, але досі не приземлялися на ньому.

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Понад 10 мільйонів людей відвідали Лувр у 2018 році. Стільки не приймав іще жоден музей. Минулий рекорд Лувр встановив у 2012: після відкриття нових відділів та виставок туди навідалося 9 мільйонів 700 тисяч туристів. За словами директора музею, до Парижа знову почали активно їздити іноземці, які оминали французьку столицю після низки терактів у 2015. До того ж, у музеї провели реконструкцію, яка дозволяє обслуговувати більше відвідувачів.

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50 років виповнюється сьогодні семиразовому чемпіону "Формули-1" Міхаелю Шумахеру. Сім'я гонщика з нагоди річниці опублікувала заяву щодо його здоров'я. У ній ідеться, що Міхаель у добрих руках, але свій стан бажає тримати в секреті. Шумахер лікується вже три роки: він отримав серйозну травму голови, коли катався на лижах в Альпах. Також сім'я оголосила про створення додатку для смартфонів на честь Шумахера. Це - віртуальний музей, який розповідатиме про головні досягнення гонщика.