В Одессе от переохлаждения умерла женщина [ Редактировать ]
В Одессе возле одного из жилых домов на проспекте Небесной сотни обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
"На теле умершей видимых признаков насилия не обнаружено. Причиной смерти женщины, которая внешне похожа на лицо без определенного места жительства, могло стать переохлаждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины и ее личность. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали о том, что на Закарпатье умер месячный малыш от переохлаждения.
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