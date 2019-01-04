Во Львовской области ребенок попал в больницу из-за петарды [ Редактировать ]
В Дрогобычи Львовской области в результате взрыва петарды 9-летний мальчик получил телесные повреждения.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение о пострадавшем ребенке поступило в полицию от медиков 3 января.
"Полицейские установили, что четвероклассник, находясь дома в квартире, использовал петарду, которую, по его словам, он нашел на улице. Петарда взорвалась и травмировала его. Мама ребенка в это время была на кухне", - сказано в сообщении.
Мальчика госпитализировали, диагноз уточняется.
По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что девочка впала в кому после игры с отцом.
по теме
Во Львове на рождественской ярмарке взорвался газ (фото)
На рождественской ярмарке на проспекте Свободы в центре Львова произошел взрыв с пожаром
В Харькове нашли повешенным десятилетнего мальчика
Мальчик учился в 5-м классе школы
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения
Украинский бизнесмен скончался от экзотической болезни
Украинский бизнесмен после возвращения из Конго впал в кому
Под Львовом произошло тройное ДТП, есть погибшие (фото)
В четверг утром, 3 января, во Львовской области произошло смертельное ДТП