В Дрогобычи Львовской области в результате взрыва петарды 9-летний мальчик получил телесные повреждения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение о пострадавшем ребенке поступило в полицию от медиков 3 января.

"Полицейские установили, что четвероклассник, находясь дома в квартире, использовал петарду, которую, по его словам, он нашел на улице. Петарда взорвалась и травмировала его. Мама ребенка в это время была на кухне", - сказано в сообщении.

Мальчика госпитализировали, диагноз уточняется.

По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девочка впала в кому после игры с отцом.