12 блюд на Рождество: что обязательно должно быть на столе [ Редактировать ]
7 января Украина отмечает Рождество Христово 2019. Накануне нас ждет Рождественский сочельник. В Украине его называют Святий вечір или Святвечір.
Традиции Рождества в Украине
В этот вечер верующие не вкушают никакой пищи до появления на небе первой звезды - и лишь потом садятся за праздничный стол.
Так как все еще продолжается Рождественский пост, то все блюда на столе должны быть постными. Причем их должно быть ровно двенадцать - как и апостолов у Христа.
Обязательным блюдом является кутья (в некоторых регионах говорят» "кутя"). Причем в отличие от колива - поминального блюда, то есть кутьи на кладбище, рождественская кутья - блюдо праздничное. Готовят его чаще всего из зерен пшеницы. Более распространенный в Украине вариант - кутья из риса с изюмом. Готовят ее также из перловки или риса.
Как готовить кутью
Чтобы приготовить кутью, выбранную крупу-основу промывают и заливают холодной водой, после чего оставляют на полчаса, пока не набухнет. Затем холодную воду сливают, а крупу заливают кипятком и варят на небольшом огне примерно час.
В готовую кашу принято добавлять размоченные курагу и/или изюм, растертый мак и молотые орехи, а также по ложке меда и кагора. Заливают все это узваром или виноградным соком.
Дети носят кутью в этот вечер своим крестным со словами "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". В ответ те дарят крестникам подарки, деньги или угощения.
Какие 12 блюд должны быть на столе
Чтобы год выдался успешным, за праздничным столом нужно непременно хоть по чуть-чуть, но попробовать все 12 блюд.
- В Сочельник еду нельзя запивать водой - только узваром. Так что кутья и узвар - первые два из 12 обязательных блюд рождественского стола.
- На стол также принято подавать хлеб, желательно с запеченными внутри чесноком, горохом или мелкими монетами. Горох символизирует единство рода и возрождение человека после грехопадения, чеснок - очищение от грехов и здоровье, монетки - достаток.
- На первое подают постный борщ или капустняк. Красный борщ, к примеру, символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу Ирода.
- Голубцы - как символ любви Божьей и Святого Духа, ведь в названии есть отсылка к «голубю».
- Винегрет - он также может стать отличной альтернативой гарниру.
- Соленья - отличное дополнение к любому столу.
- Вареники - как символ достатка.
- Рыба (да хотя бы селедка) - общепринятый символ Христа. И даже первых апостолов - рыбаков - звали "ловцами душ человеческих". Отсюда и дозволение есть рыбу в пост (не каждый день, но все же).
- Грибы - универсальный продукт во время практически каждого православного поста.
- Постные пирожки или пампушки - как символ здоровья и счастья. Они символизируют, что каждый человек призван к этой сладкой, вечной жизни на Небесах.
- Запеченные яблоки - и вкусно, и полезно, и по канонам. Можно запечь с медом и изюмом, добавив в процессе готовки корицу и гвоздику.
Если какое-то из этих блюд вам не по вкусу, то на замену можете выбрать: салат оливье, любой другой овощной салат, овощное рагу, отварной, запеченный картофель или постные конфеты.
Также на столе в этот вечер должна стоять свеча, зажигать которую должен непременно хозяин дома. Считается, что ее огонь очищает жилище от зла и скверны.
Узнайте также, когда святки в 2019 году, и что нельзя делать в эти дни.
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