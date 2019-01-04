7 января Украина отмечает Рождество Христово 2019. Накануне нас ждет Рождественский сочельник. В Украине его называют Святий вечір или Святвечір.

Традиции Рождества в Украине

В этот вечер верующие не вкушают никакой пищи до появления на небе первой звезды - и лишь потом садятся за праздничный стол.

Так как все еще продолжается Рождественский пост, то все блюда на столе должны быть постными. Причем их должно быть ровно двенадцать - как и апостолов у Христа.

Обязательным блюдом является кутья (в некоторых регионах говорят» "кутя"). Причем в отличие от колива - поминального блюда, то есть кутьи на кладбище, рождественская кутья - блюдо праздничное. Готовят его чаще всего из зерен пшеницы. Более распространенный в Украине вариант - кутья из риса с изюмом. Готовят ее также из перловки или риса.

Как готовить кутью

Чтобы приготовить кутью, выбранную крупу-основу промывают и заливают холодной водой, после чего оставляют на полчаса, пока не набухнет. Затем холодную воду сливают, а крупу заливают кипятком и варят на небольшом огне примерно час.

В готовую кашу принято добавлять размоченные курагу и/или изюм, растертый мак и молотые орехи, а также по ложке меда и кагора. Заливают все это узваром или виноградным соком.

Дети носят кутью в этот вечер своим крестным со словами "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". В ответ те дарят крестникам подарки, деньги или угощения.

Какие 12 блюд должны быть на столе

Чтобы год выдался успешным, за праздничным столом нужно непременно хоть по чуть-чуть, но попробовать все 12 блюд.

В Сочельник еду нельзя запивать водой - только узваром. Так что кутья и узвар - первые два из 12 обязательных блюд рождественского стола.

- первые два из 12 обязательных блюд рождественского стола. На стол также принято подавать хлеб , желательно с запеченными внутри чесноком, горохом или мелкими монетами. Горох символизирует единство рода и возрождение человека после грехопадения, чеснок - очищение от грехов и здоровье, монетки - достаток.

, желательно с запеченными внутри чесноком, горохом или мелкими монетами. символизирует единство рода и возрождение человека после грехопадения, чеснок - очищение от грехов и здоровье, монетки - достаток. На первое подают постный борщ или капустняк . Красный борщ, к примеру, символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу Ирода.

. Красный борщ, к примеру, символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу Ирода. Голубцы - как символ любви Божьей и Святого Духа, ведь в названии есть отсылка к «голубю».

- как символ любви Божьей и Святого Духа, ведь в названии есть отсылка к «голубю». Винегрет - он также может стать отличной альтернативой гарниру.

- он также может стать отличной альтернативой гарниру. Соленья - отличное дополнение к любому столу.

- отличное дополнение к любому столу. Вареники - как символ достатка.

- как символ достатка. Рыба (да хотя бы селедка) - общепринятый символ Христа. И даже первых апостолов - рыбаков - звали "ловцами душ человеческих". Отсюда и дозволение есть рыбу в пост (не каждый день, но все же).

(да хотя бы селедка) - общепринятый символ Христа. И даже первых апостолов - рыбаков - звали "ловцами душ человеческих". Отсюда и дозволение есть рыбу в пост (не каждый день, но все же). Грибы - универсальный продукт во время практически каждого православного поста.

- универсальный продукт во время практически каждого православного поста. Постные пирожки или пампушки - как символ здоровья и счастья. Они символизируют, что каждый человек призван к этой сладкой, вечной жизни на Небесах.

- как символ здоровья и счастья. Они символизируют, что каждый человек призван к этой сладкой, вечной жизни на Небесах. Запеченные яблоки - и вкусно, и полезно, и по канонам. Можно запечь с медом и изюмом, добавив в процессе готовки корицу и гвоздику.

Если какое-то из этих блюд вам не по вкусу, то на замену можете выбрать: салат оливье, любой другой овощной салат, овощное рагу, отварной, запеченный картофель или постные конфеты.

Также на столе в этот вечер должна стоять свеча, зажигать которую должен непременно хозяин дома. Считается, что ее огонь очищает жилище от зла и скверны.

Узнайте также, когда святки в 2019 году, и что нельзя делать в эти дни.