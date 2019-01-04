Курьезный инцидент произошел в пригороде Перта (Австралия). О нем пишет "Сегодня".

Прохожий услышал, как неизвестный мужчина на фоне пронзительного детского плача кричал: "Почему ты не умрешь?". Он сделал вывод, что ребенок в опасности и вызвал полицию. Оказалось, мужчина просто пытался убить паука, пишет The Guardian.

В полиции подтвердили, что на экстренный вызов в дом прибыли несколько офицеров, однако обнаружили лишь человека с сильным страхом перед паукообразными. В результате происшествия никто, кроме животного, не пострадал. Мужчина извинился перед полицией за причиненные неудобства.

Ранее мы писали, что мужчина сделал из картошки музыкальный инструмент.