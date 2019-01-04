Ани Лорак в образе Снегурочки шокировала поклонников (фото) [ Редактировать ]
Ани Лорак удивила поклонников новым нарядом. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.
В честь Нового года Лорак появилась на шоу в белоснежное платье с полупрозрачными вставками и акцентом на точеной талии. К слову, в этом платье многим поклонникам певица напомнила Снегурочку.
"Слушайте свой внутренний голос! Любите и будьте любимы! Добра и мира вашему дому! С Новым Годом!" - подписала фото артистка.
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