Ани Лорак удивила поклонников новым нарядом. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.

В честь Нового года Лорак появилась на шоу в белоснежное платье с полупрозрачными вставками и акцентом на точеной талии. К слову, в этом платье многим поклонникам певица напомнила Снегурочку.

"Слушайте свой внутренний голос! Любите и будьте любимы! Добра и мира вашему дому! С Новым Годом!" - подписала фото артистка.

Ранее Ани Лорак разозлила своих поклонников.