Томос для Украины: обнародована программа получения [ Редактировать ]
Официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко 5-6 января осуществит рабочий визит в Турецкую Республику, сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
5 января в Стамбуле председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Порошенко проведут встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также украинская делегация посетит Вселенский патриархат и встретится с вселенским патриархом Варфоломеем. Также украинские чиновники примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия.
По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко. 6 января члены украинской делегации примут участие в церемонии вручения томоса, божественной литургии (совместно вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), церемонии освящения воды в заливе "Золотой рог".
15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали Епифания главой поместной украинской православной церкви.
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