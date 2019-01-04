В столице Автралии Сиднее мужчина, убегая от полиции, совершил самоубийство. Это произошло после того, как правоохранители пыталась остановить подозреваемого из-за отсутствия номерных знаков. Водитель протаранил полицейскую машину, после оставил свою машину и похитил грузовик из супермаркета, пишет "УНН".

Молодой человек проехал через город 20 км, ударив несколько машин по дороге. Затем 24-летний злоумышленник попытался похитить другую машину, ударив ножом прохожего, который пытался помешать ему. Полиция наконец остановила нападающего, когда тот собирался похитить такси, но мужчина зарезал себя, воткнув нож в грудь и скончался на месте происшествия. Комиссар сообщил, что человек был известен полиции, но не имел значительной криминальной истории.

"Преступник не пытался намеренно причинить вред людям. Это был человек, который пытался сделать все, чтобы избежать ареста. Его действия, в частности, когда он ударил ножом невинного человека, - действия человека, который, по нашему мнению, имеет проблемы с психическим здоровьем", - отметил заместитель комиссара Мик Фицджеральд.

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