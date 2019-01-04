Зимой наш иммунитет понижен, поэтому мы болеем чаще. Диетолог Светлана Фус в своем Instagram дала несколько рекомендаций, как поднять выносливость организма и защитить себя от простуды.

1. Ешьте регулярно. С пищей поступает все необходимое для нашей иммунной системы. Отдавайте предпочтение легкоусвояемой пищи. Не пропускайте завтраков.

2. Замените сыр и кисломолочные продукты 0% жирности на сыр низкой жирности – 5-9%, а кисломолочные продукты на 1,5-2,5% жирности. Ведь жир и жирорастворимые витамины из этих продуктов защищают ваши легкие. 3. Кроме того, кисломолочные продукты являются пробиотиками и улучшают функцию кишечника.

4. Помните про белок – рыба, птица, яйца, мясо дают необходимые аминокислоты для синтеза иммуноглобулинов.

5. Ежедневно используйте свежие и замороженные фрукты, овощи и ягоды – ценный источник витаминов, минеральных элементов, антиоксидантов, а также клетчатки и пектинов. Замороженные овощи и фрукты почти не уступают свежим с точки зрения питательной ценности.

6. Не забывайте про каши. Минералы и витамины, которые в них содержатся, принимают непосредственное участие в борьбе с инфекцией. А клетчатка активно выводит из организма токсические вещества.

7. Употребляйте чеснок, небольшое количество перца. Аллицин, содержащийся в дольках чеснока, с успехом уничтожает не только вирусы гриппа, но и другие вредные бактерии и грибки.

8. Капсаицин, находится в остром красном перце и пиперин черного перца также обладают противовирусным действием, и стимулируют деятельность дыхательной системы. В небольших количествах добавление этих продуктов к основным блюдам в простудный период будет полезно, если нет противопоказаний со стороны пищеварительной системы.

9. Целый букет полезных веществ имеет чай с кориандром, корицей и имбирем, которые помогают бороться с вирусами простуды, а также стимулируют потоотделение и облегчают дыхание.

10. Помните о питьевом режиме. Вода поддерживает метаболизм, усвоение питательных веществ и выведение токсинов, участвует в терморегуляции организма.

"Питайтесь полноценно! Это залог крепкого иммунитета и хорошего самочувствия", – посоветовал Светлана Фус.

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