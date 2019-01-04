Русская православная церковь останется в Украине - Епифаний [ Редактировать ]
Русская Православная Церковь в Украине будет в дальнейшем существовать. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью Deutsche Welle.
Он отметил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
"Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем... Архиерей или священник с общиной должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ", - подчеркнул Епифаний.
Он также добавил, что после Объеденительного собора двери ПЦУ открыты для всех православных Украины.
Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали Епифания главой поместной украинской православной церкви.
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