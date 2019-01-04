В Днепре нашли чемодан с трупом девушки (фото 18+) [ Редактировать ]
4 января в Днепре в мусорном баке нашли чемодан с мертвой девушкой. Тело обнаружили возле дома по проспекту Героев Украины, 12, сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.
По предварительному осмотру, умершей от 20 до 30 лет, на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти. Она была с оголенным торсом - в бюстгальтере, и в джинсах. Полиция устанавливает личность погибшей.
Чемодан обнаружил мужчина, который искал макулатуру. На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт. По факту инцидента было начато расследование.
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