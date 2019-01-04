Тарифи на комуналку: як довести, що послуга надана неякісно? [ Редактировать ]
А що робити споживачам, коли вода у крані ледве тепла, а платіжки приходять з розцінками, як за гарячу? Переплачувати чи все ж таки є можливість довести комунальникам, що послуга неякісна і повернути кошти? В ситуації розбиралась Ірина Розова.
Більш, ніж сто багатоповерхівок у столиці без гарячої води. Причини традиційні - аварії на трубопроводі. В деяких домах проблема інша: вода є, але гарячою її назвати важко
"У нас с прошлого отопительного сезона, как закончилась лето, осень, и вот только следующий оттопительный сезон, она только и то не сразу - там вон раскопано. Где-то числа 25 декабря ее только включили ну и она еле теплая", - говорить Галина Семенівна, мешканка багатоповерхівки.
Галина Семенівна має надію, що гаряча вода все ж таки буде гарячою та купувати електричний водонагрівач не доведеться. Згідно з нормами, через дві хвилини після відкриття крану температура води повинна бути не менше, ніж 50 градусів.
"Надо спустить ведра три в лучшем случае, а днем ее вообще нет сегодня она идет теплая, 35 наверное".
Проте у платіжках пенсіонерці нараховують тариф, як за якісну послугу. Хоча, відповідно до постанови кабміну, якщо температура води нижче, ніж 40 градусів - плата нараховується як за холодне водопостачання. В такому випадку мешканцям потрібно звернутится до диспетчерської служби.
"Необхідно звертатися до централізованої диспетчерської міської служби 1557 інформація звідти вже надходить і до виконавців послуг і до житлово-експлуатуючих організацій для того, щоб з'ясувати причини з яких сталося припинення постачання послуг", - говорить Костянтин Лопатін, директор підрозділу енергозбуту КП "Київтеплоенерго".
У Київтеплоенерго запевняють - в жодному разі споживач не платитиме за відсутню послугу. Але якщо вже заплатили, то необхідно звернутися в ЖЕК і написати заяву на перерахунок.
"Якщо внаслідок недбалості або непроходження інформації і якогось комунікаційного збою мешканцю не було зроблено перерахунок тут немає ніяких перешкод виконати його пізніше", - говорить Костянтин Лопатін, директор підрозділу енергозбуту КП "Київтеплоенерго".
До того ж, законодавством встановлено, якщо вам не постачають гарячу воду більше, ніж добу, сума в платіжці повинна зменшуватись на 3,3 відсотка за кожен "сухий" день.
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