На Львівщині затримали контрабанду бурштину [ Редактировать ]
Контрабанда на кордоні. На Львівщині на пропускному пункті Рава-Руська затримали мешканця Рівненської області з бурштином. Чоловік намагався перевести на мікроавтобусі в Польщу майже 24 кілограми каменю.
Половина його вже була спеціально оброблена. Чоловікові загрожує суд і штраф. Розмір залежить від вартості бурштину.
"Під час цього поглибленого огляду було виявлено майже 24 кг бурштину. Цей весь бурштин був захований в конструктивній особливості автомобіля. Це у стінці самого там автомобіля. Подвійне дно, подвійні стінки, в панелях різних в от таких місцях", - говорить Ярослава Мельник, начальник прес-служби Львівського прикордонного загону.
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