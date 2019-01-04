Контрабанда на кордоні. На Львівщині на пропускному пункті Рава-Руська затримали мешканця Рівненської області з бурштином. Чоловік намагався перевести на мікроавтобусі в Польщу майже 24 кілограми каменю.

Половина його вже була спеціально оброблена. Чоловікові загрожує суд і штраф. Розмір залежить від вартості бурштину.

"Під час цього поглибленого огляду було виявлено майже 24 кг бурштину. Цей весь бурштин був захований в конструктивній особливості автомобіля. Це у стінці самого там автомобіля. Подвійне дно, подвійні стінки, в панелях різних в от таких місцях", - говорить Ярослава Мельник, начальник прес-служби Львівського прикордонного загону.