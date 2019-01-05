Для воцарения мира в Украине и реинтеграции Донецка и Луганска в состав страны, украинская власть должна прекратить военную риторику и начать переговоры. Об этом в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

По его словам, для достижения мира в стране есть несколько эффективных шагов: снижение напряженности, прекращение воинственной риторики и взаимные уступки.

"Мы хотим добиться мира, а мир - это когда две стороны сели и договорились. Путь к миру лежит через снижение напряженности. Путь к миру лежит также через малейшее осознание позиции другого. Путь к миру начинается тогда, когда прекращается воинственная риторика. И, наконец, путь к миру идет тогда, когда ты предлагаешь какие-то инструменты, и каждая сторона делает один шаг назад", - сказал лидер партии "За життя!".

Вадим Рабинович отметил, что в нынешнее время военный путь разрешения конфликта неэффективен, и таким путем нельзя вернуть Донецк и Луганск.

"Чего мы хотим? Чтобы Донецк и Луганск были в составе Украины? Или мы хотим оторвать этот кусок от страны? Если мы хотим оставить за собой Украину, оставить себе Донецк и Луганск, мы должны договариваться с теми, кто там находится, или уничтожать их. Но на это, мне кажется, в 21-м веке никто уже не пойдет", - акцентировал парламентарий.

Как отметил Вадим Рабинович, у Украины сейчас нет возможности разрешить ситуацию на востоке страны ни военным путем, ни путем принятия различного рода законопроектов. Единственное, по его мнению, что способно реинтегрировать Донбасс - это переговоры.

"Если у нас нет возможности военным путем вернуть эти земли, в чем мы уже убедились, мы должны договариваться. Нужно вести диалог. Законопроектами выиграть не получается. Что мы выиграли от "знаменитой" блокады оккупированных территорий? Ничего, наоборот – проиграли миллиарды долларов", - резюмировал Вадим Рабинович.